В Индии крысы съели почти 20 кг наркотиков из хранилища вещдоков

В Индии полицейские заявили, что грызуны уничтожили почти 20 кг наркотиков, которые находились в хранилище вещественных доказательств. Об этом сообщает News9Live.

В 2018 году в городе Раджгандж штата Джаркханд отца и сына задержали с 9 килограммами марихуаны и 10 килограммами бханга – наркотика, который изготавливают из конопли. С тех пор идут разбирательства по этому делу.

На днях суд попросил предъявить изъятые запрещенные вещества в качестве вещественных доказательств. Однако выяснилось, что наркотики исчезли. Как сообщили в полиции, доказательства уничтожили крысы. В свою очередь адвокат заявил, что изначально в отношении его подзащитных могли быть выдвинуты ложные обвинения.

Похожая история произошла в индийском штате Уттар-Прадеш в 2022 году. Тогда полиция округа Матхура обвинила крыс в пропаже почти 200 кг конопли.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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