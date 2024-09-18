В центре Кёльна прогремел второй за неделю взрыв

В центре немецкого Кёльна произошел взрыв. Это второе ЧП за последнюю неделю, сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел на улице Эренштрассе. По словам очевидцев, взрыв прогремел около магазина одежды.

В здании были выбиты оконные стекла. Кроме того, взрыв стал причиной пожара, который удалось оперативно потушить.

Ранения получил находившийся поблизости человек. Его травмы медики диагностировали как легкие.

16 сентября взрыв произошел в историческом центре города. Позже стало известно, что неизвестный человек в кофте с капюшоном оставил сумку с бомбой перед входом в ночной клуб. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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