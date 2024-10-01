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В Шанхае мужчина устроил резню в супермаркете

На востоке Китая вооруженный ножом мужчина ранил 18 посетителей супермаркета. Трое пострадавших погибли. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на правоохранителей.

Нападение произошло в Шанхае. В полицию поступило сообщение о множестве раненых. Прибывшие на место силовики задержали 37-летнего подозреваемого.

В общей сложности ранения получили 18 человек, трое из них погибли. Остальным оказана медицинская помощь.

На допросе мужчина заявил, что приехал в Шанхай из-за личных финансовых затруднений и хотели выместить свою злость на других людях.

Шанхай, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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