В Шанхае мужчина устроил резню в супермаркете

На востоке Китая вооруженный ножом мужчина ранил 18 посетителей супермаркета. Трое пострадавших погибли. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на правоохранителей.
Нападение произошло в Шанхае. В полицию поступило сообщение о множестве раненых. Прибывшие на место силовики задержали 37-летнего подозреваемого.
В общей сложности ранения получили 18 человек, трое из них погибли. Остальным оказана медицинская помощь.
На допросе мужчина заявил, что приехал в Шанхай из-за личных финансовых затруднений и хотели выместить свою злость на других людях.
Шанхай, Зоя Осколкова
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