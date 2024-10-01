В Тель-Авиве двое мужчин расстреляли прохожих: восемь человек погибли

В столице Израиля двое вооруженных мужчин отрыли огонь по прохожим, в результате чего, по предварительным данным, восемь человек погибли и еще не менее семи получили ранения. Полиция расценивает произошедшее как теракт.

Как пишет The Times of Israel, инцидент произошел в южном районе Тель-Авива недалеко от остановки легкорельсового транспорта. Также сообщается, что полиция проверяет информацию о террористах в отеле Herzliya.

Как уточняется, в результате полицейской спецоперации стрелявшие были нейтрализованы.

Тель-Авив, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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