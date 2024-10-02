Движение ХАМАС взяло ответственность за расстрел прохожих в Тель-Авиве

Военное крыло палестинского движения ХАМАС взяло на себя ответственность за террористическую атаку, которая произошла 1 октября в южном районе Тель-Авива – Яффо, когда двое вооруженных мужчин расстреливали прохожих.

«Операцию в Яффо совершили двое наших бойцов из города Хеврон», – говорится в заявлении движения, которое цитирует ТАСС. При этом в ХАМАС подчеркнули, что «в ближайшие несколько дней в Израиле произойдут» новые нападения, которые, по их словам, совершат жители палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан.

Как сообщалось ранее, теракт произошел 1 октября на трамвайной остановке в арабском районе Тель-Авива Яффо. Двое мужчин открыли огонь по пассажирам и прохожим, в результате чего, по уточненным данным, 7 человек были убиты, в том числе гражданин Греции и гражданин Молдавии, еще 16 получили ранения. Оба террориста были нейтрализованы.

Тель-Авив, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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