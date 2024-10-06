Более 20 человек погибли в результате удара Израиля по мечети в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по зданиям школы и мечети в секторе Газа. По последним данным, число жертв достигло 21.
Израильские военные атаковали центр города Дейр-эль-Балах. В ЦАХАЛ утверждают, что целью атаки были командные центры палестинского движения ХАМАС.
Удар пришел по мечети и школе. Ранее палестинское агентство Safa сообщало о 13 погибших. Позже стало известно, что число жертв выросло до 21.
ЦАХАЛ проводит в секторе Газа операцию «Железные мечи», которая включает удары по гражданским объектам. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших в анклаве с 7 октября 2023 года превысило 41 тысячу, пострадали более 96,9 тысячи человек.
Газа, Зоя Осколкова
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