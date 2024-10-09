Готовят удар по Ирану? Байден позвонил Нетаньяху

Сегодня прошли телефонные переговоры премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Джо Байдена. По данным западных СМИ, разговор может касаться возможного удара Тель-Авива по Ирану.

По одной из версий, которые приводятся в прессе, Вашингтон не против атаки, но пытается не допустить масштабного удара, чтобы не спровоцировать дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке.

Напомним, 1 октября Иран нанес массированные удары по двум базам ВВС Израиля и штаб-квартире израильской разведывательной службы «Моссад». Израиль заявил о подготовке ответного шага, который обязательно увидит «весь Ближний Восток».

Тель-Авив – Вашингтон, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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