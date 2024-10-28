Китайские хакеры получили записи телефонных звонков американских политиков

Китайские хакеры могли перехватывать телефонные переговоры американских политиков. Об этом сообщает газета The Washington Post.

По данным издания, к взлому причастны связанная с правительством Китая группировка Salt Typhoon. Хакерам удалось получить аудиозаписи нескольких телефонных разговоров в рамках широкомасштабной шпионской операции, начавшейся несколько месяцев назад.

В частности, в распоряжении злоумышленников могли оказаться переговоры одного из советников предвыборного штаба кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.

Американские власти проводят расследование на федеральном уровне. Правительство США пытается выяснить объем информации, которую успели украсть хакеры.

В начале октября сообщалось, что кибератаке подверглись американские провайдеры широкополосного доступа в интернет. Предполагается, что хакеры получили доступ к информации из систем, которые правительство США использует для санкционированных судом запросов на прослушивание телефонных разговоров.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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