российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 28 октября 2024, 09:06 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Китайские хакеры получили записи телефонных звонков американских политиков

Китайские хакеры могли перехватывать телефонные переговоры американских политиков. Об этом сообщает газета The Washington Post.

По данным издания, к взлому причастны связанная с правительством Китая группировка Salt Typhoon. Хакерам удалось получить аудиозаписи нескольких телефонных разговоров в рамках широкомасштабной шпионской операции, начавшейся несколько месяцев назад.

В частности, в распоряжении злоумышленников могли оказаться переговоры одного из советников предвыборного штаба кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.

Американские власти проводят расследование на федеральном уровне. Правительство США пытается выяснить объем информации, которую успели украсть хакеры.

В начале октября сообщалось, что кибератаке подверглись американские провайдеры широкополосного доступа в интернет. Предполагается, что хакеры получили доступ к информации из систем, которые правительство США использует для санкционированных судом запросов на прослушивание телефонных разговоров.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Шпионаж

На границе с Литвой задержали украинских шпионов / В ЛНР задержали шпионку, корректировавшую ракетные удары ВСУ / Австралия нашла новые доказательства по делу о шпионаже / Шестерых британских дипломатов лишили аккредитации за шпионаж / В Китае обнаружили сотни шпионских метеостанций / Британские спецслужбы пытаются вербовать российских дипломатов / В США 75-летнего ученого признали виновным в шпионаже / В Санкт-Петербурге украинца арестовали за шпионаж в пользу СБУ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, Скандалы и происшествия, Кибертерроризм, Китай, США, Шпионаж,