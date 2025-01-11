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Суббота, 11 января 2025, 17:11 мск

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Жертвами пожаров в Калифорнии стали по меньшей мере 11 человек

Фото CNN

В результате масштабных пожаров в Калифорнии погибли по меньшей мере 11 человек. Как сообщает американская пресса, количество жертв может оказаться значительно больше, когда будут обследованы все районы, где продолжаются пожары.

Как уточняет канал CNN, пять человек погибли в Палисейдс, еще шесть – на территории Итона.

В результате бедствия выгорели уже 137 кв км территории. Огонь уничтожил до 10 тысяч построек. Почти 180 000 человек были эвакуированы. Экономический ущерб, по оценкам экспертов, может достичь 150 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что полиция задержала подозреваемого, который может быть причастен к поджогу леса.

Лос-Анджелес, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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