Лукашенко в седьмой раз стал президентом Белоруссии

Александр Лукашенко вновь победил на выборах главы Белоруссии. Об этом свидетельствуют предварительные данные Центризбиркома республики.

Выборы президента Белоруссии прошли 26 января. В них участвовали пять кандидатов. За действующего президента проголосовали 86,82% избирателей.

Кроме Лукашенко за пост главы республики боролись депутат палаты представителей, лидер Либерально-демократической партии (ЛДП) Олег Гайдукевич (2,02%), предприниматель Анна Канопацкая (1,86%), первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Сергей Сыранков (3,21%), председатель Республиканской партии труда и справедливости, депутат Минского городского Совета депутатов Александр Хижняк (1,74%).

Против всех проголосовали 3,6% белорусов.

Минск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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