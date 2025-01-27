Лукашенко в седьмой раз стал президентом Белоруссии

Александр Лукашенко вновь победил на выборах главы Белоруссии. Об этом свидетельствуют предварительные данные Центризбиркома республики.
Выборы президента Белоруссии прошли 26 января. В них участвовали пять кандидатов. За действующего президента проголосовали 86,82% избирателей.
Кроме Лукашенко за пост главы республики боролись депутат палаты представителей, лидер Либерально-демократической партии (ЛДП) Олег Гайдукевич (2,02%), предприниматель Анна Канопацкая (1,86%), первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Сергей Сыранков (3,21%), председатель Республиканской партии труда и справедливости, депутат Минского городского Совета депутатов Александр Хижняк (1,74%).
Против всех проголосовали 3,6% белорусов.
Минск, Зоя Осколкова
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