Более 20 человек погибли в результате ударов по сектору Газа

В секторе Газа более 20 человек погибли в результате атаки израильской армии. Об этом сообщает телеканал Al-Jazeera.
Армия обороны страны (ЦАХАЛ) нанесла удары по центральным и южным районам сектора Газа сегодня утром. Под бомбардировку попали жилые дома и палатки беженцев в городах Хан-Юнис и Рафах. Медики сообщили, что жертвами атаки стал 21 человек.
Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о расширении операций ЦАХАЛ в секторе Газа. По его словам, войска будут двигаться для зачистки районов от террористов и захвата обширной территории, которая будет добавлена к зонам безопасности государства Израиль.
Тель-Авив, Зоя Осколкова
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