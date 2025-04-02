Более 20 человек погибли в результате ударов по сектору Газа

В секторе Газа более 20 человек погибли в результате атаки израильской армии. Об этом сообщает телеканал Al-Jazeera.

Армия обороны страны (ЦАХАЛ) нанесла удары по центральным и южным районам сектора Газа сегодня утром. Под бомбардировку попали жилые дома и палатки беженцев в городах Хан-Юнис и Рафах. Медики сообщили, что жертвами атаки стал 21 человек.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о расширении операций ЦАХАЛ в секторе Газа. По его словам, войска будут двигаться для зачистки районов от террористов и захвата обширной территории, которая будет добавлена ​​к зонам безопасности государства Израиль.

Тель-Авив, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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