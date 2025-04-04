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«Они запаниковали»: Трамп отреагировал на китайские пошлины

Архив. Фото: CNN

Президент США Дональд Трамп назвал «неправильным» решение Китая ввести пошлины на все американские товары. Как считает американский лидер, Пекин «запаниковал»

«Китай сыграл неправильно, они запаниковали – а это единственное, чего они не могут себе позволить!» – написал Трамп в своей соцсети.

Ранее сегодня стало известно, что Китай введет с 10 апреля пошлины на все американские товары в размере 34%. Это стало ответным шагом на решение Трампа дополнительно увеличить на пошлины на китайские товары.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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