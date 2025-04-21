«Примем ответные контрмеры»: Китай предостерег страны от сделок с США в ущерб его интересам

Пекин предостерег своих торговых партнеров от заключения сделок с США, ограничивающих торговлю с КНР, ради снижения торговых пошлин. Министерство коммерции КНР предупредило, что китайская сторона примет контрмеры против стран, которые поддадутся давлению США и пойдут на такие сделки, передает CNN.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что президент США Дональд Трамп выдвинул условия для снижения пошлин в отношении 70 государств, которые попросили диалога по этому вопросу и не вводили ответные меры. Он потребовал перестать «поглощать дешевые промышленные товары из Китая». Согласно плану американского Минфина, планируется убедить более 70 стран запретить китайским компаниям базироваться на их территориях, а также поставлять через них товары. Кроме того, Вашингтон хочет, чтобы его торговые партнеры перестали покупать дешевые промышленные товары из КНР.

Представитель Министерства коммерции Китая заявил в понедельник, что «умиротворение не приносит мира, а компромисс не заслуживает уважения».

«Поиск временной личной выгоды за счет других – в обмен на так называемые льготы – это то же самое, что просить у тигра его шкуру. В конечном итоге это ничего не даст и навредит и другим, и себе», – говорится в заявлении представителя китайского ведомства.

«Китай решительно выступает против того, чтобы какая-либо сторона заключала соглашение в ущерб интересов КНР. Если возникнет такая ситуация, Китай решительно примет ответные контрмеры», – подчеркнуло Минкоммерции Китая.

Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных государств она оказалась значительно выше. Лидеры стран по всему миру осудили соответствующее решение, пригрозив ответными мерами. После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 145%, ответная пошлина КНР для американских – 125%. Тем временем, Трамп приостановил на 90 дней повышение пошлин на импорт в отношении более 75 государств, которые запросили диалог по этому вопросу.

Пекин, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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