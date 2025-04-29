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Власти Ирана не исключают диверсию при мощном взрыве в порту, где погибли 70 человек

Фото: mehrnews.com

Причиной мощного взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи могли стать диверсия или саботаж. Об этом заявил член комитета по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса Ирана Мохаммад Мехди Шахрияри.

«Происшествие могло быть вызвано в том числе FPV-дронами или стало результатом диверсии, возможно, при участии людей, проникнувших извне», – цитирует его слова ТАСС.

Взрыв в иранском порту прогремел в конце прошлой недели, в результате чего погибли 70 человек и еще 1139 получили ранения. Как отмечали очевидцы, сила взрыва была настолько мощной такой, что его ощутили жители Бендер-Аббаса и острова Кешм.

Работа всего порта была приостановлена. Официальный представитель Министерства обороны Ирана Реза Талайиник заявил, что в порту не было продукции военного назначения.

По предварительным данным, взрыв произошел на складе опасных грузов и химикатов.

Тегеран, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Ближний Восток

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