Трамп назвал невозможным выживание США без пошлин

Президент США Дональд Трамп считает, что его страна не имеет шансов на экономическое выживание без введения пошлин на импорт. Об этом американский лидер написал на своей странице в Truth Social.

«Если другим странам разрешено использовать пошлины против нас, а нам не разрешено быстро и гибко применять ответные пошлины против них, у нашей страны нет даже малейшего шанса на экономическое выживание», – заявил Трамп.

Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных государств она оказалась значительно выше. Лидеры стран по всему миру осудили соответствующее решение, пригрозив ответными мерами. Уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

12 мая на встрече в Женеве США и КНР пришли к соглашению по торговой войне и договорились о значительном снижении взаимных тарифов сроком на 90 дней. После этого, американский президент Дональд Трамп заявил, что Пекин нарушил условия соглашения. С ответными обвинениями выступили и в Китае.

В конце мая суд США по международной торговле признал незаконными пошлины, которые ввел президент Трамп в отношении импортных товаров. При введении тарифов американский президент ссылался на федеральный закон о чрезвычайном экономическом положении 1977 года. Коллегия судей пришла к выводу, что в документе не оговариваются пошлины как инструмент, доступный президенту для защиты Соединенных Штатов от экономических угроз, но Трамп все равно прибег к нему. На следующий день Апелляционный суд США приостановил признание тарифов незаконными до 9 июня.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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