Трамп назвал ошибкой исключение России из «Большой восьмерки»

Отказ Запада от формата Группы восьми (G8) с участием России был большой ошибкой. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на полях саммита «Большой семерки» (G7) в Канаде.

«Раньше G7 был G8. Барак Обама и человек по фамилии Трюдо (бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо) не хотели, чтобы Россия была в этой группе. И я бы сказал, что это была ошибка», – сказал Трамп, слова которого цитирует «Интерфакс».

Как считает американский лидер, «сейчас не было бы войны (на Украине), если бы Россия была в составе этой группы», и если бы он был президентом четыре года назад.

При этом Трамп обратил внимание, что в «Большой семерке» «так много говорят про Россию, а ее больше нет за столом переговоров, это делает жизнь намного сложнее».

Оттава, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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