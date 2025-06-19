Израиль ударил по двум ядерным объектам в Иране

Израиль атаковал ядерный объект в иранском Араке. Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB. Речь идет о тяжеловодном реакторе, расположенном примерно в 250 километрах к юго-западу от Тегерана. Отмечается, что угрозы радиационной утечки нет.

По данным IRIB, сегодня около шести часов утра в районе объекта был зафиксирован прилет двух ракет. Еще несколько снарядов были сбита средствами противовоздушной обороны. Объект не получил серьезных повреждений. Опасности радиационного заражения нет, так как оборудование с предприятия вывезли заранее.

Агентство Mehr сообщает, что израильские военные также атаковали район вблизи завода по производству тяжелой воды в Араке. Рисков радиационного загрязнения также нет, отмечает издание.

Организация по атомной энергии Ирана подтвердила, что Израиль нанес удары по комплексу ядерных объектов в Араке.

Армия обороны Израиля ранее сегодня выпустила предупреждение об эвакуации для жителей района, расположенного рядом с ядерными объектами в Араке.

Напомним, после израильских ударов небольшое превышение радиоактивного фона выявлено внутри защитного периметра иранского ядерного объекта в Натанзе. В МАГАТЭ заявили, что угрозы для населения и окружающей среды нет.

Конфликт между Израилем и Ираном обострился 13 июня. Израиль начал операцию «Восстающий лев», направленную против иранской ядерной программы, назвав свои действия «упреждающим ударом». ЦАХАЛ нанес массированный удар по иранским ядерным и военным объектам. В ответ Тегеран наносит ракетные удары по военно-промышленным объектам Израиля и авиабазам. С обеих сторон есть жертвы среди мирного населения и разрушения.

Тегеран, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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