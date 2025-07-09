Проект бюджета Европейского союза на 2028-2034 годы предусматривает выделение €100 млрд на поддержку Киева в конфликте с Россией. Об этом сообщил политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан, подчеркнув, что Будапешт выступает против таких планов.

«У Европы закончились деньги, но, когда дело доходит до войны, €100 млрд всегда найдутся», – заявил Орбан (цитата по ТАСС) в социальных сетях.

По его мнению, предложение Брюсселя ведет к тому, что на €100 млрд «уменьшится конкурентоспособность Европы». «И это только начало», так как глава киевского режима Владимир Зеленский рассчитывает на €1 трлн, предупредил Балаж Орбан.

Будапешт, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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