Папа Римский подтвердил готовность принять в Ватикане переговоры Москвы и Киева

Папа Римский Лев XIV о подтвердил готовность выступить посредником в переговорах Москвы и Киева и принять обе стороны в Ватикане. Об этом говорится в сообщении пресс-службы святого престола по итогам встречи понтифика и главы киевского режима Владимира Зеленского.

«В ходе теплой встречи была подтверждена важность диалога как наилучшего способа прекращения военных действий. Папа выразил скорбь по погибшим и вновь подтвердил свои молитвы и близость к украинскому народу, призвав к любым усилиям, направленным на освобождение пленных и поиск совместных решений. Понтифик подтвердил свою готовность принять представителей России и Украины в Ватикане для переговоров», – говорится в сообщении, которое цитирует РИА «Новости».

В середине мая госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин заявил, что Папа Римский Лев XIV намерен предложить Ватикан в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной.

Ватикан, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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