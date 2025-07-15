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Евросоюз не смог согласовать 18-й пакет санкций против России

Фото: ec.europa.eu

Сегодня Евросоюз не смог согласовать 18-й пакет санкций против России. Об это сообщила руководитель дипломатической службы ЕС Кая Каллас по итогам переговоров глав МИД государств, входящих в евроблок.

«Компромисса по 18-му пакету санкций достичь не удалось», – подтвердила она, добавив, что дискуссия на уровне послов «продолжится завтра», отметив при этом с заметным раздражением, что «это продолжается уже 2 месяца», отмечает ТАСС.

Каллас также подтвердила, что Словакия требует от Еврокомиссии исключений из готовящегося запрета странам ЕС закупать российский газ с 2027 года. Этот запрет не имеет отношения к 18-му пакету санкций, однако Словакия увязала эти два вопроса, чтобы добиться для себя послаблений.

Глава евродипломатии отметила, что Еврокомиссия направила Словакии письмо с заверениями, что интересы Братиславы будут учтены в вопросе получения газа, поэтому «мяч теперь находится на словацкой стороне».

В свою очередь премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее объявлял, что предложенные Еврокомиссией обещания не устраивают Братиславу, поскольку не содержат никакой конкретики.

Брюссель, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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