Трамп опроверг планы поставки Киеву дальнобойных ракет

Вашингтон не планирует передавать Киеву ракеты большой дальности. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Нет, мы не планируем этого делать», – сказал американский лидер (цитата по РИА «Новости»), отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее в западной прессе появились публикации о планах Белого дома передать Киеву наступательные вооружения. Некоторые СМИ сообщили о призыве Трампа к Зеленскому наносить удары вглубь России, в том числе по Москве и Санкт-Петербургу, но в администрации США сегодня опровергли эти сведения.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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