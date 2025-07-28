Китай и США продлят введение пошлин еще на 90 дней

Китай и США продлят приостановку введения пошлин еще на 90 дней. Об этом сообщает агентство South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники.

28 и 29 июля состоится встреча представителей США и КНР в Швеции, где стороны будут работать над возможным продолжением сделки.

«Ожидается, что Пекин и Вашингтон продлят тарифное перемирие еще на три месяца на торговых переговорах в Стокгольме», – говорится в статье. По словам собеседников издания, продвижение в поиске компромиссов не ожидается, именно по этой причине нужна отсрочка в принятии радикальных решений.

Напомним, 2 апреля американский президент Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных государств она оказалась значительно выше. Лидеры стран по всему миру осудили соответствующее решение, пригрозив ответными мерами.

12 мая на встрече в Женеве США и Китай пришли к соглашению по торговой войне и договорились о значительном снижении ввозных пошлин сроком на 90 дней, размер которых превысил 100%. После этого Трамп заявил, что Пекин нарушил условия соглашения. Китай в ответ заявил, что Вашингтон нарушает достигнутые в Женеве договоренности о торговле, что наносит ущерб китайским интересам.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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