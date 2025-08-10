Антироссийские лидеры Европы выступили за мир на Украине с продолжением военной поддержки Киева

Лидеры нескольких европейских государств, выступающих с антироссийских позиций, поддержали усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта, однако при этом заявили, что успех может быть достигнут только при продолжении военной и финансовой поддержки Киева.

«Мы убеждены, что только подход, сочетающий активную дипломатию, поддержку Украины и давление на Российскую Федерацию с целью прекращения войны, может быть успешным», – цитирует «Интерфакс» совместное заявление глав Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, Германии, Польши и главы Еврокомиссии.

Представители Европы высказались за предоставление Украине «надежных и заслуживающих доверия гарантий безопасности» для защиты суверенитета, подтвердили, что «привержены принципу, согласно которому международные границы не должны изменяться силой», добавив, что «путь к миру в Украине не может быть определен без участия Украины».

Брюссель, Анастасия Смирнова

