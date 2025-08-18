Рейтинг Трампа пошел вверх после саммита на Аляске

Рейтинг президента США Дональда Трампа среди американцев заметно вырос после саммита с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске, следует из данных опроса исследовательской компании InsiderAdvantage. Действия главы Белого дома одобряют 54% респондентов.

В то же время деятельность Трампа не одобряют 44% участников опроса, еще 2% опрошенных не определились со своей позицией.

«Дональд Трамп теперь имеет преимущество среди всех возрастных групп, кроме самых старших избирателей», – отмечают исследователи. Его показатели улучшились среди афроамериканцев и латиноамериканцев. Среди белого населения поддержка Трампа почти достигла почти рекордного показателя в 64%. Избиратели моложе 65 лет теперь одобряют его работу с большим отрывом. Только самые пожилые избиратели страны не одобряют деятельность Трампа, что соответствует результатам предыдущих опросов. «В целом, рейтинг его одобрения стремительно растет после саммита», – отмечается в сообщении.

Опрос Insider Advantage проводился 15-17 августа, то есть сразу после саммита Россия-США на Аляске.

Надо отметить, что опрос InsiderAdvantage и Trafalgar Group, который проводился с 22 по 23 июля, показал, что работу Трампа одобряют 50% опрошенных и 48% респондентов придерживаются противоположного мнения.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 15 апреля провели переговоры на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Лидеры двух стран обсуждали ситуацию вокруг Украины и другие вопросы 2 часа 45 минут. Стороны не пришли к соглашению по мирному урегулированию украинского конфликта, но добились прогресса.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube