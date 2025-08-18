российское информационное агентство 18+

Трамп решил отменить голосование на выборах президента по почте

Пресс-служба Белого дома

Президент США Дональд Трамп прислушался к российскому лидеру Владимиру Путину и решил избавиться от голосования на выборах президента по почте.

«Я собираюсь возглавить движение за то, чтобы избавиться от бюллетеней, присылаемых по почте, а также, пока мы этим занимаемся, от крайне «неточных», очень дорогих и вызывающих серьезные споры машин для голосования», – написал глава Белого дома на своей странице в соцсети.

Ранее Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что президент России Владимир Путин якобы высказался о несовершенстве избирательной системы США, из-за чего республиканец проиграл президентские выборы в 2020 году. По словам американского лидера, Путин сказал, что ни в одной стране нет голосования по почте, потому что его невозможно проводить по почте и иметь при этом честные выборы.

«Теперь мы единственная страна в мире, которая использует голосование по почте. Все остальные отказались от него из-за массового мошенничества на выборах. Я подпишу указ, чтобы помочь обеспечить честность промежуточных выборов в 2026 году», – подчеркнул Трамп.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

