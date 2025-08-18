российское информационное агентство 18+

Лидеры государств ЕС хотят встретиться с Зеленским перед разговором с Трампом

Фото: ec.europa.eu

Лидеры государств Европейского союза во главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, прибывшие в США, намерены провести встречу в Вашингтоне с главой киевского режима Владимиром Зеленским перед переговорами с американским президентом Дональдом Трампом.

Напомним, глава Еврокомиссии заявляла, что главной целью Европы является сохранение трансатлантического единства и достижение «честного и справедливого» мира «через силу» с сохранением территориальной целостности Украины.

В Белом доме уточняли, что Трамп сначала намерен провести встречу с Зеленским и только потом принять представителей ЕС.

На встречу с Трампом намеревались попасть, кроме фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте, британский премьер Кир Стармер и лидеры четырех европейских стран – канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президенты Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Александер Стуббе. По информации СМИ, к ним также присоединится премьер-министр Италии Джорджиа Мелони.

