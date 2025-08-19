российское информационное агентство 18+

В США прогремел взрыв на грузовом судне

В США произошел взрыв на грузовом судне. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел неподалеку от порта Балтимор. Взрыв прогремел на грузовом судне, перевозящем уголь, после чего начался пожар.

В настоящее время данных о пострадавших не поступало. На месте работают оперативные службы.

Отмечается, что взрыв произошел неподалеку от места, где в прошлом году обрушился мост. Тогда грузовое судно под флагом Сингапура врезалось в путепровод, который является частью межштатной автомагистрали. В результате шесть человек погибли.

Балтимор, Зоя Осколкова

