российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 19 августа 2025, 18:42 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Европа не собирается прекращать давление на Россию

Фото: ec.europa.eu

Европейские государства, руководство которых проводит антироссийскую политику, продолжат оказывать давление на Россию. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Дик Схоф по итогам видеоконференции «коалиции желающих» направлять военную помощь киевскому режиму.

«Мы продолжим совместно разрабатывать гарантии безопасности и оказывать неослабевающее давление на Россию, в том числе путем подготовки новых, более жёстких санкций», – подчеркнул он в социальных сетях.

«Нидерланды и европейские страны продолжат оказывать неизменную поддержку Украине», – заявил Схоф.

Амстердам, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Европа

«Это не проблема»: Трамп высказался о европейских войсках на Украине / Переговоры России и Украины – что о них известно сейчас / В парламенте Финляндии депутат покончил с собой / Москва категорически против размещения военных сил НАТО на Украине – МИД России / Италия и Польша не хотят отправлять свои войска на Украину / «Важный день»: Трамп сделал заявление перед встречей с Зеленским и европейскими лидерами / Лидеры государств ЕС хотят встретиться с Зеленским перед разговором с Трампом / При крушении судна с мигрантами в Средиземном море погибли 26 человек

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Европа, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Экономика, Европа, Украина,