Европа не собирается прекращать давление на Россию

Европейские государства, руководство которых проводит антироссийскую политику, продолжат оказывать давление на Россию. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Дик Схоф по итогам видеоконференции «коалиции желающих» направлять военную помощь киевскому режиму.

«Мы продолжим совместно разрабатывать гарантии безопасности и оказывать неослабевающее давление на Россию, в том числе путем подготовки новых, более жёстких санкций», – подчеркнул он в социальных сетях.

«Нидерланды и европейские страны продолжат оказывать неизменную поддержку Украине», – заявил Схоф.

