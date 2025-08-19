российское информационное агентство 18+

Вторник, 19 августа 2025, 20:52 мск

Глава евродипломатии пообещала скоро ввести 19-й пакет санкций против России

Глава европейской дипломатии Кая Каллас подтвердила, что ЕС продолжит вводить санкции против России, и заявила, что блок также начнет тренировать военнослужащих ВСУ.

По ее словам, главы МИД ЕС рассмотрят 19-й пакет санкций против России 28-30 августа на неформальной встрече в Брюсселе. «Новый пакет санкций против России должен быть готов к следующему месяцу. Я вынесла эти вопросы на повестку дня встречи министров иностранных дел и обороны ЕС на следующей неделе», – уточнила Каллас в соцсетях.

При этом евродипломат заявила, что Брюссель «не верит, что Россия выполнит свои обязательства и обещания» по урегулированию конфликта на Украине.

По версии Каллас, «гарантии безопасности для Украины должны сдержать Россию, чтобы она не могла перегруппироваться». Для этого в ЕС, в том числе, «будут тренировать ВСУ» и «готовить новые санкции» против Москвы.

Брюссель, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

