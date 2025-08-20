российское информационное агентство 18+

Среда, 20 августа 2025

Британия расширила санкционный список против России

Лондон расширил санкционный список в рамках рестрикций против России. В обновленный перечень попали компании из Киргизии.

Как сообщает британское правительство, в «черные списки» попали криптобиржа Grinex, зарегистрированная в России и Киргизии, киргизский «Капитал Банк», а также компании «ТенгриКоин» и «Олд Вектор» из Бишкека.

Среди физлиц в санкционном списке оказался глава A7A5 Леонид Шумаков. Его компания занимается проектом по привязанной к рублю криптовалюте.

Лондон, Анастасия Смирнова

