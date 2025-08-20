российское информационное агентство 18+

Среда, 20 августа 2025, 22:22 мск

СМИ: Почти все политические партии ФРГ выступили против отправки войск на Украину

Почти все парламентские партии в Германии выступают против отправки военнослужащих Бундесвера на Украину. Об этом сообщает телеканал NTV.

По его информации, два политика ХДС из восточных федеральных земель Германии высказались против присутствия военных ФРГ на Украине. Аналогичной позиции придерживаются «Альтернатива для Германии», Левая партия, а также «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» (BSW). Против отправки немецких войск на Украину официально выступила также входящая в правящую коалицию СДПГ.

Уполномоченный Бундестага по вопросам обороны Хеннинг Отте считает, что военное присутствие Германии на Украине станет вызовом для Бундесвера.

