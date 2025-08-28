российское информационное агентство 18+

Посла России в Лондоне вызвали в британский МИД

Министерство иностранных дел Великобритании вызвало посла России Андрея Келина в связи с повреждением в Киеве здания Британского совета*, который в РФ признан нежелательной организацией. Об этом сообщил глава британского МИДа Дэвид Лэмми.

«Мы вызвали российского посла. Убийства и разрушения должны прекратиться», – пояснил Лэмми в социальных сетях.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что здание Британского совета* в Киеве было повреждено после ночных авиаударов. Представительство организации на Украине пояснило, что здание «было серьезно повреждено и будет закрыто для посетителей до дальнейшего уведомления».

*нежелательная в России организация

Лондон, Анастасия Смирнова

