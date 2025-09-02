Канцлер ФРГ анонсировал скорые переговоры «коалиции» по военной помощи Киеву

«Коалиция желающих» намерена 4 сентября обсудить перспективы дальнейшей военной поддержки Киева и гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц.

По его словам, договоренности об этом достигнуты с Парижем и Лондоном.

При этом канцлер ФРГ заявил, что «самой важной гарантией безопасности» является «достаточная поддержка украинской армии».

«Мы намерены продолжать это делать. Мы знаем, что должны продолжать это и после возможного прекращения огня и мирных переговоров. Украина должна быть способна защитить себя в долгосрочной перспективе», – сказал Мерц, слова которого приводит ТАСС.

Берлин, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

