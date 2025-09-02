Европа рискует замерзнуть будущей зимой без российского газа

Дефицит газа в Европе создает серьезные риски для «старого света» в случае продолжительных морозов в зимний период. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«В Европе, похоже, до сих пор не осознают масштаба проблемы с закачкой газа в подземные газовые хранилища (ПХГ). Текущая динамика закачки говорит о том, что отдельным странам Европы будет сложно достичь целевого показателя – 90% заполненности ПХГ. Например, Германии и Нидерландам, которые входят в пятерку стран с самым большим объемом мощностей хранения в Европе. В настоящее время хранилища Германии заполнены всего на 71,1%, Нидерландов – на 64,8%. Это создает серьезные риски дефицита газа в случае резких или продолжительных холодов», – пояснил Миллер, комментарий которого приводятся в телеграм-канале «Газпрома».

По словам главы российской газовой компании, очевидна проблема регионального газового баланса в Прибалтике. Инчукалнское ПХГ, единственное в регионе, заполнено лишь наполовину, а среднесуточная закачка газа в хранилище находится на исторически минимальном уровне. «То есть подготовка к зиме фактически сорвана», – констатировал он.

«Как известно, сезон отбора газа из хранилищ Европе нередко приходится начинать уже в первой половине октября. Времени для того, чтобы хоть как-то исправить ситуацию, остается все меньше», – заключил руководитель «Газпрома».

Москва, Анастасия Смирнова

