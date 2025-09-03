Трамп поручил Пентагону подготовиться к сдерживанию России и Китая

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону подготовить меры по сдерживанию усиливающегося сотрудничества России и Китая. Об этом сообщил глава американского министерства обороны Пит Хегсет в интервью телеканалу Fox News.

Глава Пентагона обратил внимание, что сближение Москвы и Пекина стало следствием «слабости прежнего руководства», что, по его словам, привело к подрыву американского влияния.

«Именно поэтому президент Трамп потребовал от нас в Пентагоне готовности к обновлению вооруженных сил, укреплению боевого духа и восстановлению системы сдерживания», – подчеркнул Хегсет (цитата по РБК).

Министр обороны США отметил, что Вашингтон намерен использовать также дипломатические рычаги, учитывая «хорошие личные отношения» с председателем КНР Си Цзиньпином, а также президентом РФ Владимиром Путиным.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube