На Украину готовы направить свои войска 26 государств – Макрон

На Украину обязались направить свои войска 26 государств в качестве «сил сдерживания» после введения режима прекращения огня. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Париже по итогам встречи так называемой «коалиции желающих» оказывать военную поддержку киевскому режиму.

«Сегодня 26 стран официально взяли на себя обязательства, еще несколько стран продолжают обдумывать свою позицию, но 26 стран обязались развернуть на Украине войска в качестве силы, обеспечивающей безопасность, или присутствовать на суше, на море или в воздухе, чтобы обеспечить безопасность украинских территорий и Украины сразу после прекращения огня или установления мира», – сказал Макрон, слова которого цитирует РИА «Новости».

Встреча так называемой коалиции желающих прошла 4 сентября в смешанном формате под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. На ней присутствовал Владимир Зеленский и спецпосланник президента США Стив Уиткофф, но он покинул встречу спустя 20 минут после ее начала.

По завершении встречи «коалиции» европейские лидеры провели переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

Париж, Анастасия Смирнова

