Путин назвал контингент НАТО на Украине законной военной целью

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ заявил, что в случае появления на Украине войск НАТО, они станут законными целями для российской армии.

«Что касается возможных контингентов воинских на Украине, это одна из первопричин [конфликта] – втягивание Украины в НАТО. Поэтому, если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения», – сказал глава российского государства.

Путин при этом подчеркнул, что после достижения долгосрочного мира на Украине необходимости в размещении там иностранных войск не будет.

«Если будут достигнуты решения, которые приведут к миру, к долгосрочному миру, то тогда я просто не вижу никакого смысла в их нахождении на территории Украины. Потому что, если эти договоренности будут достигнуты, никто пусть не сомневается, что Россия их будет исполнять в полном объеме», – пояснил он.

Глава российского государства в связи с этим заявил, что гарантии безопасности должны быть выработаны и для России, и для Украины. «И повторяю еще раз, безусловно, Россия будет договоренность исполнять», – добавил Путин, отметив при этом, что пока никто на серьезном уровне это с российской стороной не обсуждал.

Вместе с тем президент РФ заявил, что нельзя решать вопросы безопасности Украины без оглядки на безопасность России. «Есть общие правила, выраженные и записанные в европейских документах: безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой», – подчеркнул он. Путин при этом отметил, что Украина продолжает уповать на вступление в НАТО, что совершенно не устраивает Россию.

Владивосток, Наталья Петрова

