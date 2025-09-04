Макрон сообщил о требовании Трампа по отказу Европы от российской нефти

Президент США Дональд Трамп призвал Европу отказаться от покупки российской нефти. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

«США критиковали решение двух стран-членов ЕС продолжать покупать российскую нефть», – сказал Макрон на пресс-конференции в Елисейском дворце, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения СМИ, согласно которым Трамп ранее в четверг призвал страны ЕС прекратить импорт нефти из РФ.

«Я считаю, что это – очень хорошо», – подчеркнул президент Франции (цитата по «Интерфаксу»).

Стоит отметить, что нефть из России по трубопроводу «Дружба» получают Словакия и Венгрия.

Париж



