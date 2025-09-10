Еврокомиссия приостановит финансовую поддержку Израиля

Европейская комиссия планирует приостановить финансовую поддержку Израиля. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Комиссия внесет три предложения в этой области (меры против Израиля – ред.). Во-первых, мы приостановим нашу финансовую поддержку Израиля и заморозим все платежи в этой области», – сказала фон дер Ляйен во время ежегодного послания о положении дел в Евросоюзе.

Ранее Израиль нанес удары по представителям ХАМАС в Дохе. В результате обстрела есть шестеро погибших.

Вашингтон, союзник Катара и Израиля, раскритиковал израильскую атаку, а Катар, посредник в переговорах о перемирии в Газе, оставил за собой право на ответные меры.

Брюссель, Зоя Осколкова

