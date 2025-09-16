Израиль начал наступление на город Газу, чтобы его оккупировать: погибли десятки палестинцев

Армия Израиля начала наземное наступление на город Газа с целью его оккупации. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на источник в израильском руководстве.

Операция началась в ночь на 16 сентября. По словам израильских официальных лиц, правительство Нетаньяху заявило, что эта операция направлена на искоренение палестинского движения ХАМАС.

Накануне вечером израильские ВВС нанесли массированные авиаудары по Газе, после чего в город вошли израильские танки, сообщили палестинские СМИ. Израильская армия призвала палестинцев покинуть город и эвакуироваться на юг – в «гуманитарные зоны».

По данным Axios, израильское наступление началось через несколько часов после того, как госсекретарь США Марко Рубио встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и высокопоставленными членами его кабинета.

Как заявил изданию неназванный американский чиновник, администрация президента США Дональда Трампа не собирается препятствовать Израилю и позволит ему принимать собственные решения относительно войны в секторе Газа. «Это не война Трампа, это война Биби (Биньямина Нетаньяху – прим. ред.), и он будет нести ответственность за все, что произойдет дальше», – добавил источник.

Израильские источники сообщили, что госсекретарь США Марко Рубио заявил премьеру Израиля, что Вашингтон поддерживает наземную операцию, но хочет, чтобы она была проведена быстро и завершилась как можно скорее.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац после ночных ударов по Газе заявил, что армия будет действовать в палестинском анклаве до разгрома ХАМАС и освобождения удерживаемых им заложников.

«Газа в огне. ЦАХАЛ железным кулаком наносит удар по террористической инфраструктуре, а солдаты ЦАХАЛ доблестно сражаются, создавая условия для освобождения заложников и разгрома ХАМАС», – заявил Кац в соцсети X (бывшая Twitter, заблокирована в РФ). Он добавил, что Израиль не «отступит и не ослабит натиск, пока наша миссия не будет выполнена».

По данным телеканала Sky News Arabia, минувшей ночью в результате бомбардировок израильскими ВВС города Газа погибли около 20 палестинцев и десятки получили ранения.

За сутки в результате израильских авиаударов по сектору Газа погибли как минимум 62 человека, передает агентство WAFA со ссылкой на медиков. Большинство жертв – в городе Газа. Арабские СМИ сообщают, что ВВС Израиля уничтожили 14 жилых домов, самое высокое здание Газы – башню аль-Гафри, школу, мечеть и гостиницу. По данным портала Ynet, израильская армия за 20 минут нанесла по Газе 37 ударов. Отмечается, что жители Газы массово эвакуируются из атакуемых районов.

Напомним, Израиль принял решение об оккупации города Газа в начале августа с целью разгрома ХАМАС и возвращения заложников.

