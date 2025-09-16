Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом

Действия Израиля в Газе признаны геноцидом. Об этом заявили в независимой международной комиссии ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории.

Члены комиссии пришли к выводу, что Тель-Авив несет ответственность за неспособность предотвратить и наказать геноцид в отношении жителей анклава. Подстрекателями признаны военные и политические лидеры Израиля, включая премьера Биньямина Нетаньяху.

«Комиссия установила, что израильские власти частично уничтожили репродуктивную способность палестинцев в секторе Газа как группы, в том числе путем введения мер, направленных на предотвращение деторождения; и преднамеренно создали условия жизни, рассчитанные на физическое уничтожение палестинцев как группы, что является основными актами геноцида в Римском статуте и Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него («Конвенция о геноциде»)», – говорится в докладе.

В комиссии добавили, что страны обязаны использовать все инструменты, чтобы остановить действия Израиля в Газе и на оккупированных территориях.

В ночь на 16 сентября армия Израиля начала наземное наступление на город Газа с целью его оккупации. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на источник в израильском руководстве. По словам израильских официальных лиц, правительство Нетаньяху заявило, что эта операция направлена на искоренение палестинского движения ХАМАС.

