Трамп рассчитывает на «хорошие новости» по Украине и готов ввести санкции против России

Президент США Дональд Трамп в ближайшее время ожидает «хороших новостей» относительно урегулирования украинского конфликта. По его словам, уже есть прогресс – эта война не превратится в Третью мировую.

«Мы работаем крайне усердно над урегулированием [конфликта] Израиля и Газы. Оказывается, это сложно, но мы этого добьемся. То же самое произойдет с Россией и Украиной», – сказал американский лидер (цитата по ТАСС), выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

При этом Трамп подчеркнул, что «очень разочарован тем, что данный конфликт до сих пор не урегулирован». «Он (российский лидер – прим. ТАСС) меня подвел, он меня по-настоящему подвел», – утверждал Трамп.

«Что касается ситуации с Россией, я надеюсь, что у нас скоро появятся для вас хорошие новости», – уточнил президент США, отметив, что «считает себя обязанным» добиться урегулирования ситуации на Украине.

«Это война, которая могла перерасти в третью мировую. Думаю, теперь мы не окажемся в этой ситуации. Но все шло к третьей мировой войне», – заявил американский лидер (цитата по РИА «Новости»).

В то же время Трамп сказал, что готов к введению новых санкций против России только в том случае, если союзники прекратят покупать российские энергоресурсы. «Я готов делать и другие вещи, только не тогда, когда люди, за которых я борюсь, покупают нефть у России», – пояснил президент США.

