22 сентября 2025

Глава МИД Британии заявила о готовности НАТО к противостоянию с Россией

Североатлантический альянс готов ответить России прямой конфронтацией. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер. По ее словам, повод для этого уже есть – якобы имевшие место инциденты нарушения воздушного пространства.

«Они открывают путь к прямой вооруженной конфронтации между НАТО и Россией. Объединенная мощь НАТО не имеет конкурентов, а решимость альянса защищать мир и безопасность в Европе непоколебима», – цитирует ее выступление РИА «Новости».

«Если нам понадобится противостоять самолетам, которые действуют в воздушном пространстве НАТО без разрешения, мы это сделаем», – подчеркнула глава британского МИДа.

Лондон, Анастасия Смирнова

