Варшава решила открыть границу с Белоруссией

Варшава откроет границу с Белоруссией в полночь со среды на четверг. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск на заседании правительства республики.

«Мы с министром внутренних дел и администрацией приняли решение об открытии вновь пунктов пропуска с Белоруссией. Решение он подпишет сегодня», – сказал Туск, слова которого приводит РИА «Новости».

Как сообщал «Новый День», Варшава в ночь на 12 сентября закрыла границу с Белоруссией в «интересах безопасности» в связи с началом российско-белорусских военных учений «Запад-2025», проводившихся с 12 по 16 сентября.

При этом на белорусской территории остались 1453 польских грузовика, которые не успели выехать на родину.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

