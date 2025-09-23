российское информационное агентство 18+

Вторник, 23 сентября 2025, 18:05 мск

Варшава решила открыть границу с Белоруссией

Фото: pixabay

Варшава откроет границу с Белоруссией в полночь со среды на четверг. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск на заседании правительства республики.

«Мы с министром внутренних дел и администрацией приняли решение об открытии вновь пунктов пропуска с Белоруссией. Решение он подпишет сегодня», – сказал Туск, слова которого приводит РИА «Новости».

Как сообщал «Новый День», Варшава в ночь на 12 сентября закрыла границу с Белоруссией в «интересах безопасности» в связи с началом российско-белорусских военных учений «Запад-2025», проводившихся с 12 по 16 сентября.

При этом на белорусской территории остались 1453 польских грузовика, которые не успели выехать на родину.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

