Польша решила закрыть границу с Белоруссией

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о предстоящем в четверг полном закрытии государственной границы страны с Белоруссией из-за военных учений «Запад-2025».

«В пятницу начинаются российско-белорусские маневры у нашей восточной границы. Это имеет свои последствия, в том числе наши учения. Исходя из интересов безопасности государства, мы закроем границу с Белоруссией в том числе железнодорожные переходы», – объявил Туск на заседании польского правительства.

При этом премьер-министр Польши не уточнил продолжительность закрытия госграницы.

Ранее «Новый День» сообщал, что в ходе стратегических учений вооруженных сил Белоруссии и России «Запад-2025» военнослужащие отработают планирование применения ядерного оружия и ракетного комплекса «Орешник». Маневры пройдут с 12 по 16 сентября.

Варшава, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

