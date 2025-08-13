На учениях России и Белоруссии отработают применение ядерного оружия и «Орешника»

В ходе совместных стратегических учений вооруженных сил Белоруссии и России «Запад-2025» военнослужащие отработают планирование применения ядерного оружия и ракетного комплекса «Орешник». Об этом сообщил глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин.

«Это для нас важный элемент стратегического прежде всего сдерживания, – подчеркнул он (цитата по БелТА). – Как требует глава государства, мы должны быть готовы ко всему. Мы видим обстановку на наших западных, северных границах и не можем спокойно наблюдать за милитаризацией и военной активностью». По словам министра обороны, несмотря на нашу открытость и миролюбие, «порох всегда надо держать сухим».

Хренин добавил, что в ходе учений белорусские и российские военнослужащие отработают вопросы планирования применения «Орешника».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью журналисту Time Саймону Шустеру, что первые позиции для размещения на белорусской территории «Орешника» сейчас обустраиваются. По его словам, ракетный комплекс «Орешник», способный нести ядерное оружие, появится в Белоруссии к концу года. В то же время Лукашенко заявлял о нежелательности применения ядерного оружия, но указывал, что в случае нападения Белоруссия готова использовать весь имеющийся арсенал.

Российско-белорусские учения «Запад-2025» пройдут с 12 по 16 сентября. Руководить учением будет Генеральный штаб Вооруженных сил Белоруссии. Целью тренировки заявлена проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии.

Напомним, на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России уже началось серийное производство «Орешника».

Комплекс «Орешник» был впервые применен российскими военными 21 ноября 2024 года по военному заводу в Днепропетровске в ответ на атаки западными дальнобойными ракетами по территории России.

Минск, Наталья Петрова

