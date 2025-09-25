Экс-президента Франции Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы

Бывшего президента Франции Николя Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы. Его признали виновным в сговоре во время президентской кампании 2007 года.

По данным следствия, Саркози получил от ливийских властей 50 миллионов евро на предвыборные мероприятия, после чего ему были предъявлены обвинения в незаконном финансировании избирательной кампании и коррупции.

Как пояснила председатель Парижского уголовного суда Натали Гаварино, Саркози виновен в преступном сговоре за то, что «позволил своим близким соратникам <...> действовать с целью получения финансовой поддержки» от ливийского режима.

Обвинение запрашивало для экс-президента семь лет заключения, штраф в 300 тысяч евро и лишение права избираться в течение пяти лет.

«Николя Саркози приговорен к пяти годам тюрьмы с отсрочкой исполнения приговора. <…> Фактически это означает, что бывший президент будет заключен в тюрьму в ближайшие недели», – сообщает BFMTV. Кроме того, политику назначили штраф в 100 тысяч евро.

Париж, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

