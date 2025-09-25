российское информационное агентство 18+

Четверг, 25 сентября 2025, 21:04 мск

Трамп просит Турцию отказаться от российской нефти

Президент США Дональд Трамп пытается добиться, чтобы Анкара перестала покупать российскую нефть. С таким заявлением американский лидер выступил на встрече с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме.

Трамп назвал турецкого президента жестким политиком и обратил внимание, что у них «отличные отношения как в том, что касается войны, так и применительно к торговле».

«Я думаю, сегодня мы поговорим и о том, и о другом. Я бы хотел, чтобы он прекратил покупать нефть у России», – отметил американский лидер, слова которого приводит ТАСС.

Ранее Трамп настаивал, чтобы от российских энергоресурсов отказались Китай и Индия, а также требует прекращения закупок нефти из России со стороны Евросоюза.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

