Ради «защиты мира»: глава Пентагона объявил о подготовке США к войне

Глава Пентагона Пит Хегсет объявил о необходимости активной подготовки США к войне. По его словам, это будет единственной миссией обновленного министерства войны, которое он возглавляет.

«Единственной миссией обновленного министерства войны будет война, борьба, подготовка к войне и к победе», – сказал Хегсет (цитата по РИА «Новости») на встрече с американскими военачальниками в Куантико.

Министр войны подчеркнул, что США должны быть готовы к войне ради «защиты мира», о чем регулярно заявляет американский лидер Дональд Трамп.

«Это называется «мир через силу», и, как учит нас история, единственные люди, которые действительно заслуживают мира, – это те, кто готов вести войну, чтобы его защитить», – заявил Хегсет.

По его словам, сейчас США требуется больше войск, боеприпасов, беспилотников, систем ПВО Patriot, подводных лодок и бомбардировщиков. «Требуется больше инноваций, больше искусственного интеллекта во всем и опережения событий...», – пояснил глава Пентагона, добавив, что речь идет о наращивании сил, в том числе в киберпространстве и космосе.

Напомним, в начале сентября президент Дональд Трамп подписал указ о переименовании Министерства обороны в Министерство войны.

Министерство войны первоначально было создано президентом США Джорджем Вашингтоном одновременно с созданием армии. Однако позднее, в 1949 году, название было изменено в рамках более масштабной реорганизации вооружённых сил при президенте Гарри Трумэне.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

