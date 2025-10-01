США потратили предназначавшиеся Киеву средства на содержание яхт российских бизнесменов

Часть средств, предназначавшихся в помощь Украине, была израсходована властями США на контроль за соблюдением антироссийских санкций. В том числе несколько миллионов долларов ушло на содержание арестованной яхты, которая, по мнению Вашингтона, имеет отношение к российскому бизнесмену.

С 2022 года американские ведомства направили свыше 164 млн долларов из пакетов помощи, предназначавшихся Киеву, на меры по санкциям и экспортному контролю в отношении России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отчет Счетной палаты США (GAO).

Так Госдепартамент израсходовал 53,4 млн долларов, министерство юстиции – 52,3 млн, министерство финансов – 36,6 млн, а министерство торговли – около 22,1 млн. Часть этих денег пошла на расширение штата и технические ресурсы, такие как создание базы данных расследований дел по обходу санкций.

В отчете отменяется, что расходы включали и содержание арестованной в 2022 году яхты Amadea, якобы принадлежавшей российскому бизнесмену Сулейману Керимову. Как ранее сообщали американские СМИ, власти США потратили на эти цели за три года 32 млн долларов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube